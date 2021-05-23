Самый трагический забег в истории. В Китае произошла массовая гибель спортсменов под ледяным дождем
Ультрамарафон в горном парке «Хуанхэ шилинь» на северо-западе Китая, возможно, стал самым трагическим забегом в истории экстремального спорта. Неожиданные град, ледяной дождь и сильный ветер, заставшие спортсменов на 100-километровой трассе со сложным рельефом, привели к гибели как минимум 21 участника соревнований. Организаторы стартов уверяют, что резкая смена погоды стала для них полной неожиданностью. Как только условия ухудшились, ультрамарафон был прерван, а спасатели начали эвакуировать участников забега. Однако из-за сложного рельефа и разгула стихии спасательная операция затянулась, и более двух десятков бегунов погибли от переохлаждения, не дождавшись помощи.
Спасатели прибыли слишком поздно
На старт забега в живописном районе в провинции Ганьсу на границе с Монголией вышли 172 человека, более 30 из них были профессиональными спортсменами. «Около полудня на высотном участке дистанции между отметками 20-31 км погода внезапно ухудшилась. За короткое время выпали град и ледяной дождь, подул сильный ветер. Температура резко упала», — сказал мэр города Байинь Чжан Сючэнь. — Забег был отменен, на трассу направлены команды спасателей, но погодные условия продолжали ухудшаться, и это затруднило поиски". В операции были задействованы более 700 спасателей и военнослужащих. Они использовали тепловизионные дроны и радар-детекторы, но некоторые спортсмены не дождались эвакуации. 21 человек погиб и еще восемь находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщает ТАСС, среди погибших — один из лучших ультрамарафонцев Китая Лян Цзин. 31-летний спортсмен владел двумя национальными рекордами на преодоление дистанции в 149,51 км (2014 год) и 151,2 км (2018 год). «Профессионалы всегда пытаются максимально сократить вес, поэтому не берут с собой ветровки и термоодежду. Они ставят на хорошую погоду. К сожалению, в этот раз ставка не сыграла, — приводит агентство слова одного из участников соревнований. — Они были в шортах, футболках и с небольшой сумкой за спиной. Организаторы требовали брать с собой термоодеяло. Но это просто один слой алюминиевой фольги. В этот раз погода была просто ужасная».
Между тем в китайских соцсетях отмечают, что синоптики предупреждали о резком похолодании в этом районе в субботу, однако непогода застала организаторов ультрамарафона врасплох. В город Байинь выехала следственная группа, которой предстоит определить степень вины организаторов соревнований, которые, возможно стали одними из самых трагических в истории экстремальных забегов. Дистанция была проложена по труднодоступной и малонаселенной горной местности на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. Горный парк «Хуанхэ шилинь» известен своими суровыми горными пейзажами, и многие участники ультрамарафона приехали в провинцию Ганьсу ради великолепных видов.
Несоразмерные риски
Ультрамарафоны связаны с серьезными физическими нагрузками и порой проводятся в сложных погодных условиях и вдали от населенных пунктов. Поэтому здесь порой имеют место несчастные случаи. Например, год назад участница экстремального забега под Одессой получила тепловой удар и затем скончалась от инсульта. А два года назад из-за переохлаждения умер участник марафонского заплыва на озере Селигер. Однако подобные эпизоды обычно носят единичный характер и связаны со здоровьем конкретных людей. Массовая гибель спортсменов — это грандиозное ЧП для любых соревнований.
Из-за природных катаклизмов обычно гибнут альпинисты. В 2014 году 48 человек погибли в результате извержения вулкана Онтакэ в японской префектуре Нагано. В момент начала извержения на склонах Онтакэ оказались более 300 альпинистов. Большинство из них были эвакуированы. Но почти полсотни спортсменов, оказавшихся в непосредственной близости от вершины, скончались от удушья. Это крупнейшая трагедия в истории альпинизма. А в 2017 году 17 спортсменов погибли во время схода лавины на горе Отгон-Тэнгэр в Монголии. Их тела были обнаружены спасательной командой под толщей снега на высоте около 3200 метров над уровнем моря. Причина большинства этих смертей — трагическая случайность, а также несоразмерные риски и неготовность спасательных служб.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю