Самый трагический забег в истории. В Китае произошла массовая гибель спортсменов под ледяным дождем

Более двух десятков участников горного ультрамарафона в китайской провинции Ганьсу погибли из-за неожиданной смены погоды.

Ультрамарафон в горном парке «Хуанхэ шилинь» на северо-западе Китая, возможно, стал самым трагическим забегом в истории экстремального спорта. Неожиданные град, ледяной дождь и сильный ветер, заставшие спортсменов на 100-километровой трассе со сложным рельефом, привели к гибели как минимум 21 участника соревнований. Организаторы стартов уверяют, что резкая смена погоды стала для них полной неожиданностью. Как только условия ухудшились, ультрамарафон был прерван, а спасатели начали эвакуировать участников забега. Однако из-за сложного рельефа и разгула стихии спасательная операция затянулась, и более двух десятков бегунов погибли от переохлаждения, не дождавшись помощи.

The death toll has risen to 21 after extreme weather hit a 100-km cross-country mountain marathon race in northwest China's Gansu https://t.co/fqwxNPXlcG pic.twitter.com/s2wrWpDism — China Xinhua News (@XHNews) May 23, 2021

Спасатели прибыли слишком поздно

На старт забега в живописном районе в провинции Ганьсу на границе с Монголией вышли 172 человека, более 30 из них были профессиональными спортсменами. «Около полудня на высотном участке дистанции между отметками 20-31 км погода внезапно ухудшилась. За короткое время выпали град и ледяной дождь, подул сильный ветер. Температура резко упала», — сказал мэр города Байинь Чжан Сючэнь. — Забег был отменен, на трассу направлены команды спасателей, но погодные условия продолжали ухудшаться, и это затруднило поиски". В операции были задействованы более 700 спасателей и военнослужащих. Они использовали тепловизионные дроны и радар-детекторы, но некоторые спортсмены не дождались эвакуации. 21 человек погиб и еще восемь находятся в тяжелом состоянии.

A marathon in Baiyin,northwest China's Gansu Province,hit by extreme weather on May 22. 21 participants were killed, including Paralympic champion Huang Guanjun and Jiangnan 100-mile champion Liang Jing.151 participants were rescued and recovered,8 of whom suffered minor injuries pic.twitter.com/hc4xYLNXzm — Boxun News (@NewsBoxun) May 23, 2021

Как сообщает ТАСС, среди погибших — один из лучших ультрамарафонцев Китая Лян Цзин. 31-летний спортсмен владел двумя национальными рекордами на преодоление дистанции в 149,51 км (2014 год) и 151,2 км (2018 год). «Профессионалы всегда пытаются максимально сократить вес, поэтому не берут с собой ветровки и термоодежду. Они ставят на хорошую погоду. К сожалению, в этот раз ставка не сыграла, — приводит агентство слова одного из участников соревнований. — Они были в шортах, футболках и с небольшой сумкой за спиной. Организаторы требовали брать с собой термоодеяло. Но это просто один слой алюминиевой фольги. В этот раз погода была просто ужасная».

Между тем в китайских соцсетях отмечают, что синоптики предупреждали о резком похолодании в этом районе в субботу, однако непогода застала организаторов ультрамарафона врасплох. В город Байинь выехала следственная группа, которой предстоит определить степень вины организаторов соревнований, которые, возможно стали одними из самых трагических в истории экстремальных забегов. Дистанция была проложена по труднодоступной и малонаселенной горной местности на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. Горный парк «Хуанхэ шилинь» известен своими суровыми горными пейзажами, и многие участники ультрамарафона приехали в провинцию Ганьсу ради великолепных видов.

Bals Snow Mountain Scenic Area in Sunan Yugur Autonomous County, Zhangye City, Gansu Province, integrates glaciers, snow mountains, Tianchi, forests, grasslands and other natural landscapes. On May 15, tourists climbed the snow mountain and enjoyed the beautiful scenery. pic.twitter.com/Oteyrz98hq — ?? (@Y09WmN5Of0qJmoe) May 19, 2021

Несоразмерные риски

Ультрамарафоны связаны с серьезными физическими нагрузками и порой проводятся в сложных погодных условиях и вдали от населенных пунктов. Поэтому здесь порой имеют место несчастные случаи. Например, год назад участница экстремального забега под Одессой получила тепловой удар и затем скончалась от инсульта. А два года назад из-за переохлаждения умер участник марафонского заплыва на озере Селигер. Однако подобные эпизоды обычно носят единичный характер и связаны со здоровьем конкретных людей. Массовая гибель спортсменов — это грандиозное ЧП для любых соревнований.

Из-за природных катаклизмов обычно гибнут альпинисты. В 2014 году 48 человек погибли в результате извержения вулкана Онтакэ в японской префектуре Нагано. В момент начала извержения на склонах Онтакэ оказались более 300 альпинистов. Большинство из них были эвакуированы. Но почти полсотни спортсменов, оказавшихся в непосредственной близости от вершины, скончались от удушья. Это крупнейшая трагедия в истории альпинизма. А в 2017 году 17 спортсменов погибли во время схода лавины на горе Отгон-Тэнгэр в Монголии. Их тела были обнаружены спасательной командой под толщей снега на высоте около 3200 метров над уровнем моря. Причина большинства этих смертей — трагическая случайность, а также несоразмерные риски и неготовность спасательных служб.