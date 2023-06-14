Чемпионат Европы по сексу пришлось прервать. Участники возмущены

Из-за ужасной организации турнир превратился в хаос и «спортсмены» просто не дождались своих «выступлений».

Несмотря на то что в Швеции не спешили проводить первый в истории чемпионат Европы по сексу и вообще достаточно скептически отнеслись к этой затее, турнир действительно был запланирован. И его даже пытались провести, несмотря на отрицательное отношение общественности к самой идее. Начало соревнований было назначено на 8 июня. И на них уже даже съехались участники. Однако в конечном итоге турнир был отложен на день, а затем и вовсе отменен — со слов одной из участниц, это произошло из-за ужасных просчетов организаторов.

Чемпионат

Информация о проведении соревнований изначально казалась фейковой. Но на турнир все-таки прибыли участники из 20 стран — как и было заявлено на сайте Шведской федерации секса (SSF). Правда, организацию так и не признали официально, к тому же Шведская спортивная конфедерация не признала секс видом спорта. Да и внятной информации о данных соревнованиях так и не появилось — все СМИ ссылались на сайт так называемой федерации, доверие к которому отсутствовало.

Тем не менее новость о чемпионате Европы распространилась в СМИ со скоростью лесного пожара. И вскоре некоторые участники «соревнований» все же собрались в Гетеборге. Среди «спортсменок» оказались испанская актриса и модель OnlyFans Сельва Лапьедра и даже представительница России, которая обозначила себя псевдонимом Мастер спорта в своем личном профиле на сайте федерации.

Со слов испанки, практически у всех соперников изначально была масса сомнений и неуверенности относительно проведения «соревнований», хоть им и обещали официальные трансляции турнира. Даже была обнародована система судейства чемпионата: определены три этапа турнира, за которые начислялись баллы в разных дисциплинах.

Оценки должны были выставлять члены жюри, а также публика, которая следила бы за соревнованиями в прямом эфире и должна была голосовать онлайн. Дисциплин тоже придумано достаточно — целых 16. Однако ничего из этого в итоге не воплотилось в жизнь по очень банальным причинам.

Сельва Лапьедра. Фото Соцсети

Отмена

Сначала чемпионат был отложен на один сутки. Турнир не начался и на следующий день — что объяснялось техническими причинами. Не было и обещанных официальных трансляций. Более того, на «соревнования» не прибыли даже члены жюри.

«Каждый день происходила атака на веб-сайт, камеры оказались заблокированы. Сами мероприятия не были организованы должным образом... Не было вообще никакой организации», — приводит Marca жалобы испанской участницы Лапьедры.

Более того, модель попала в неприятную ситуацию. По ее словам, шведский стриптизер Драган Братич, которому принадлежала идея чемпионата Европы по сексу, отказался ей платить, а затем и вовсе чуть не напал на нее. Девушку спас массажист, случайно оказавшийся рядом.

«Ситуация вышла из-под контроля. Это был хаос. Более того, это превратилось в фильм ужасов», — добавила испанка.

Мораль

В итоге турнир отменили, потому что все участники просто устали ждать и разъехались. На сайте же самой «федерации» по-прежнему висит анонс первого в истории чемпионата Европы по сексу со ссылкой на прямую трансляцию. Которой уже, разумеется, не будет.

Согласно шведскому законодательству, так называемая «федерация секса» не имела права проводить никакие соревнования, так как она не была официально зарегистрирована. Официальный статус турнира оказался фейком, несмотря на то что некоторые СМИ распространяли информацию о признании секса видом спорта в Швеции.

Фото Freepik

«В некоторых международных СМИ распространяется ложная информация о Швеции и шведском спорте. Это решительно опровергается», — заявила пресс-секретарь Шведской спортивной конфедерации Анна Сетцман.

За всей этой драмой стоит швед балканского происхождения по имени Драган Братич. Он владеет несколькими стриптиз-клубами и очень хотел, чтобы секс оказался классифицирован как спорт. Но о том, что его затея выглядит, мягко говоря, аморально, организатор, видимо, не думал.

Тема секса в принципе считается довольно деликатной во многих странах. Но когда человек пытается организовать подобное соревнование, транслировать его в прямом эфире и привлекать к этому таких персон как модель OnlyFans Лапьедра, которой не привыкать светить своим телом... Неудивительно, что турнир в итоге не состоялся. Больше всего в этой ситуации поражает, что на него съехались участники, которые реально планировали соревноваться.