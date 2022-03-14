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Журова отреагировала на уход чиновника из НОК Норвегии из-за отстранения россиян

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение чиновника Ойвинда Ваттердала покинуть Олимпийский комитет Норвегии из-за решения отстранить россиян от этапа Кубка мира по лыжам.
«Все сначала поддаются эмоциям, а потом начинают анализировать ситуацию. У людей происходит осознание, что таких мер по отношению к другим странам не применялось. Вчера они жали русским руки, а сегодня происходит такое. Если люди не хотят быть к этому причастны, то они начинают высказывать свое несогласие. Если норвежцы будут готовы приехать к нам на соревнования, то мы не откажем. У нас с ними хорошие отношения. Но все будет основываться на личной ответственности. Если человек будет чувствовать, что его не за что зацепить, то он приедет и скажет, что хочет соревноваться с российскими спортсменами», — сказала Журова «СЭ».

Ваттердал в интервью NRK объяснил свой уход нежеланием быть причастным к отстранению российских спортсменов по политическим причинам.

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