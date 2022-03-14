«Я делаю это по своей совести». Зампред НОК Норвегии покинул свой пост

Заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердаль принял решение покинуть свой пост. Он принял такое решение в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить российских и белорусских спортсменов от международных стартов.

«Это решение резко противоречит моим ценностям и представлению о том, каким должен быть спорт. Я решил уйти в отставку, потому что не хочу каким-то образом быть связанным с этим решением.

Не жду, что мой уход приведет к каким-либо изменениям внутри комитета, я делаю это по своей совести, чтобы постоять за своих российских коллег и в дальнейшем иметь возможность смотреть им в глаза», — сказал Ваттердал в интервью NRK.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не разрешать участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.