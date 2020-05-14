Жителей Москвы массово проверят на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителей столицы начнут массового тестировать на антитела к коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте градоначальника.

С помощью метода иммуноферментного анализа каждый день около 70 тысяч москвичей будут еженедельно получать приглашение на тестирование в одну из 30 поликлиник.

«Развернута сеть амбулаторных КТ-центров, которые провели уже порядка 100 тыс. исследований легких для выявления вирусной пневмонии — важнейшего клинического проявления болезни.

Но этих методов недостаточно. Потому что они не позволяют понять, сколько людей уже переболели, в т.ч. бессимптомно. У скольких людей выработался иммунитет к коронавирусу.

Новым методом получения этой информации станет исследование популяционного иммунитета — тестирование (скрининг) жителей Москвы на наличие антител к новой коронавирусной инфекции.

Тестирование будет осуществляться ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).

Для проведения тестирования Правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки.

Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 г. начать реализацию скрининговой программы — массовой и бесплатной", — говорится в заявлении Собянина.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 14 мая в России выявлено 252 245 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 305 летальных исходов, выздоровели 53 350 человек.