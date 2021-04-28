Жириновский отреагировал на инцидент со снятием флага России на турнире по шашкам в Польше

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал снятие российского флага во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской.

«Что дальше будут делать? Заставлять спортсменов из России прически менять? Одежду? Туфли? Поляки переходят все разумные границы, все красные черты. И все это, конечно, попадет в копилку отрицательных действий поляков по отношению к нашей стране, за которые им придется отвечать.

В будущем мы можем направлять наш десантный полк для сопровождения спортсменов на соревнованиях в Польше, чтобы обезопасить их участие в турнире, чтобы никто не посмел протянуть руки в русскому флагу», — написал Жириновский в Telegram-канале.

Вчера, 27 апреля, один из организаторов подошел к столу и убрал российский флаг со стола во время продолжающейся партии. Сделано это было с учетом рекомендации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Глава ВАДА — поляк Витольд Банька.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, использовать гимн РФ, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года. ВАДА настаивало на 4-летних санкциях, но CAS сократил срок вдвое.