Остальные
Новости
Новости   //    Остальные

Жириновский отреагировал на инцидент со снятием флага России на турнире по шашкам в Польше

20:00
Владимир Жириновский. Фото «СЭ»
Владимир Жириновский. Фото «СЭ»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал снятие российского флага во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской.

«Что дальше будут делать? Заставлять спортсменов из России прически менять? Одежду? Туфли? Поляки переходят все разумные границы, все красные черты. И все это, конечно, попадет в копилку отрицательных действий поляков по отношению к нашей стране, за которые им придется отвечать.

В будущем мы можем направлять наш десантный полк для сопровождения спортсменов на соревнованиях в Польше, чтобы обезопасить их участие в турнире, чтобы никто не посмел протянуть руки в русскому флагу», — написал Жириновский в Telegram-канале.

Вчера, 27 апреля, один из организаторов подошел к столу и убрал российский флаг со стола во время продолжающейся партии. Сделано это было с учетом рекомендации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Глава ВАДА — поляк Витольд Банька.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, использовать гимн РФ, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года. ВАДА настаивало на 4-летних санкциях, но CAS сократил срок вдвое.

Дополнительная информация:

https://t.me/zhirinovskylive/1880

Читайте также

«Авангард» — ЦСКА: после жесткого силового приема Гончарова началась потасовка
Новый рейтинг зарплат КХЛ. 85 самых дорогих хоккеистов лиги
«Мальчики против мужчин». Канада нанесла одно из самых крупных поражений в истории шведского хоккея
«Это не «Авангард» выиграл, а мы проиграли». Бурмистров — о финале «Востока», новом контракте и легионерах

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд