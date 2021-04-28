Тансыккужина отыграла 12 очков в матче за звание чемпионки мира по шашкам после скандала с флагом
20:24
Российская шашистка Тамара Тансыккужина отыграла 12 очков в пятом раунде матча за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин против Натальи Садовской из Польши.
В настоящий момент счет — 32:28 в пользу Садовской. Матч состоит из девяти раундов. Победительницей станет шашистка, которая первой наберет 54 очка.
Вчера, 27 апреля, один из организаторов подошел к столу и убрал российский флаг со стола во время продолжающейся партии. Сделано это было с учетом рекомендации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Глава ВАДА — поляк Витольд Банька.
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