Министр Матыцин надеется, что инцидент с российским флагом больше не повторится

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал инцидент с российским флагом на матче за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин в Польше. 27 апреля прямо во время партии между полькой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной в четвертый игровой день один из организаторов подошел к столу и аккуратно унес с него российский флаг.

«Международная федерация шашек является подписантом кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и обязана исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому российские спортсмены на Олимпийских играх и чемпионатах мира (в том числе по неолимпийским видам спорта), не могут использовать флаг и гимн Российской Федерации до 16 декабря 2022 года. Три первые дня финального поединка флаг России стоял на игровом столе рядом с россиянкой Тамарой Тансыккужиной, шестикратной чемпионкой мира.

Лишь на четвертый день организаторы неожиданно вспомнили о соблюдении правил, предписанных ВАДА. Российские спортсмены после объявления решения CAS уже участвовали в нескольких чемпионатах мира, и всегда заранее прорабатывался вопрос выступления россиян, чтобы соблюсти правила, но при этом не помешать своими действиями нашим спортсменам. Организаторам турнира по шашкам также нужно было проработать этот вопрос заранее, а не совершать столь некорректный поступок, убирая в разгар игры российский флаг со стола участниц финала.

К сожалению, это действие могло оказать негативное психологическое воздействие на Тамару Тансыккужину, потому что в этом виде спорта для спортсменов важна концентрация во время матча. Надеюсь, что в будущем на международных стартах подобный инцидент больше не повторится», — приводит пресс-служба Министерства спорта слова Матыцина.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Сборной России запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года. Изначально в ВАДА вынесли 4-летний запрет, но CAS сократил его вдвое. Президент ВАДА — поляк Витольд Банька.