Всероссийская спартакиада сильнейших: расписание соревнований по лыжным гонкам
II Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов в 2024 году пройдет с 9 по 18 февраля. Турнир по лыжным гонкам состоится с 9 по 18 февраля в Тюмени в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
Прямая трансляция соревнований будет проходить в эфире федерального спортивного телеканала «Матч ТВ». Точное расписание трансляций гонок будет известно позднее.
Всероссийская спартакиада сильнейших: расписание соревнований по лыжным гонкам
9 февраля, пятница
Спринт, классический стиль. Квалификация, женщины — 9:00
Спринт, классический стиль. Квалификация, мужчины — 9:45
Спринт, классический стиль. Финалы — 11:00
10 февраля, суббота
Скиатлон, женщины — 8:30
Скиатлон, мужчины — 11:10
12 февраля, понедельник
10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины — 9:00
10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины — 11:00
14 февраля, среда
Командный спринт, свободный стиль, женщины. Квалификация — 9:00
Командный спринт, свободный стиль, женщины. Финал — 10:30
Командный спринт, свободный стиль, мужчины. Квалификация — 9:40
Командный спринт, свободный стиль, мужчины. Финал — 11:00
15 февраля, четверг
Эстафета, женщины — 9:00
Эстафета, мужчины — 11:00
17 февраля, суббота
50 км, масс-старт, классический стиль, мужчины — 10:10
18 февраля, воскресенье
50 км, масс-старт, классический стиль, женщины — 9:35
Время начала соревнований — московское.
Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».
Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация