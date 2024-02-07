Турнир по лыжным гонкам на Всероссийской спартакиаде сильнейших пройдет с 9 по 18 февраля

II Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов в 2024 году пройдет с 9 по 18 февраля. Турнир по лыжным гонкам состоится с 9 по 18 февраля в Тюмени в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

Прямая трансляция соревнований будет проходить в эфире федерального спортивного телеканала «Матч ТВ». Точное расписание трансляций гонок будет известно позднее.

Всероссийская спартакиада сильнейших: расписание соревнований по лыжным гонкам

9 февраля, пятница

Спринт, классический стиль. Квалификация, женщины — 9:00

Спринт, классический стиль. Квалификация, мужчины — 9:45

Спринт, классический стиль. Финалы — 11:00

10 февраля, суббота

Скиатлон, женщины — 8:30

Скиатлон, мужчины — 11:10

12 февраля, понедельник

10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины — 9:00

10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины — 11:00

14 февраля, среда

Командный спринт, свободный стиль, женщины. Квалификация — 9:00

Командный спринт, свободный стиль, женщины. Финал — 10:30

Командный спринт, свободный стиль, мужчины. Квалификация — 9:40

Командный спринт, свободный стиль, мужчины. Финал — 11:00

15 февраля, четверг

Эстафета, женщины — 9:00

Эстафета, мужчины — 11:00

17 февраля, суббота

50 км, масс-старт, классический стиль, мужчины — 10:10

18 февраля, воскресенье

50 км, масс-старт, классический стиль, женщины — 9:35

Время начала соревнований — московское.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация