Всероссийская Спартакиада сильнейших: где смотреть трансляции соревнований

II Всероссийская Спартакиада среди сильнейших спортсменов в 2024 году состоится с 9 по 18 февраля в пяти регионах страны. Прямые трансляции соревнований покажут в эфире Первого канала и «Матч ТВ». В частности, в эфире федерального спортивного телеканала холдинга «Матч» будут транслироваться турниры по биатлону, лыжным гонкам.

Соревнования по фигурному катанию по традиции будет транслировать сайт Первого канала. Вероятно, часть выступлений также будет показала в эфире телеканала. Точное расписание трансляций станет известно позднее — ближе к началу соревнований.

Соревнования на зимней Спартакиаде сильнейших будут проводиться с подведением итогов личного, командного, медального и общекомандного зачета (без учета результатов белорусских спортсменов).

Основная информация о II Всероссийской Спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация