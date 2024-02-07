Остальные
Новости
Главная
Остальные

7 февраля, 18:00

Всероссийская Спартакиада сильнейших: где смотреть трансляции соревнований

Первый канал и «Матч ТВ» покажут турниры Всероссийской Спартакиады сильнейших
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Первый канал и Матч ТВ покажут турниры Всероссийской Спартакиады сильнейших.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

II Всероссийская Спартакиада среди сильнейших спортсменов в 2024 году состоится с 9 по 18 февраля в пяти регионах страны. Прямые трансляции соревнований покажут в эфире Первого канала и «Матч ТВ». В частности, в эфире федерального спортивного телеканала холдинга «Матч» будут транслироваться турниры по биатлону, лыжным гонкам.

Соревнования по фигурному катанию по традиции будет транслировать сайт Первого канала. Вероятно, часть выступлений также будет показала в эфире телеканала. Точное расписание трансляций станет известно позднее — ближе к началу соревнований.

Соревнования на зимней Спартакиаде сильнейших будут проводиться с подведением итогов личного, командного, медального и общекомандного зачета (без учета результатов белорусских спортсменов).

Основная информация о II Всероссийской Спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Биатлон
Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
0
Читайте также
Форвард ЦСКА Чалов был вызван в Москву на переговоры по контракту
Сочи отмечает 10-летие после открытия зимней Олимпиады
ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде армии Украины
Карлсон ответил на обвинения в предательстве из-за интервью с Путиным
На Украине заявили об обращении к РФ с просьбой передать тела погибших в Ил-76
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Всероссийская спартакиада сильнейших: время начала и где смотреть церемонию открытия
Всероссийская спартакиада сильнейших: призовой фонд соревнований
Всероссийская спартакиада сильнейших: расписание соревнований по лыжным гонкам
Матыцин: «За прошедшие годы Россия укрепила свой авторитет на международной спортивной арене»
Всероссийская спартакиада сильнейших: расписание соревнований по фигурному катанию
Всероссийская спартакиада сильнейших: арены и стадионы проведения соревнований
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Всероссийская спартакиада сильнейших: расписание соревнований по лыжным гонкам

Всероссийская спартакиада сильнейших: призовой фонд соревнований
Новости
RSS RSS
Все новости