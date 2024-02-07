Матыцин: «За прошедшие годы Россия укрепила свой авторитет на международной спортивной арене»

Министр спорта РФ Олег Матыцин открыл ХII Зимнюю спартакиаду учащихся.

«Мы горды, что сегодня, в день 10-летия открытия Олимпийских игр в Сочи, мы открываем и спартакиаду учащихся. Мы гордимся и самим проектом, и наследием Сочи-2014. Это город, в котором мы получаем удовольствие, соревнуясь и отдыхая. За прошедшие годы Россия укрепила свой авторитет на международной спортивной арене, мы доказали, что являемся самодостаточной страной. Россия провела крупные соревнования по зимним и летним видам спорта. Но Игры — это не только объекты, но и команда, волонтеры. Все это сейчас в руках подрастающего поколения, которое выйдет соревноваться на площадках спартакиады», — сказал Матыцин.

Зимняя спартакиада-2024 пройдет 9-18 февраля в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края).