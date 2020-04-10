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Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

16:47
В Москве введут цифровые пропуска в городе. Фото AFP
В Москве введут цифровые пропуска в городе. Фото AFP
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Власти Москвы введут цифровые пропуска в городе, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к мэрии столицы.

В ближайшее время мэр Москвы Сергей Собянин объявит о введении пропусков. Ранее председатель «Деловой России» Алексей Репик сообщил о планах мэрии выдавать гражданам специальные QR-коды.

По данным Роспотребнадзона на день 10 апреля, в России зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Дополнительная информация:

https://www.rbc.ru/politics/10/04/2020/5e9070029a7947c65f80183b

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