По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 6 411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 40,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 72 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 1 110 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 075 человек), Московской области (532), Санкт-Петербурге (198), Республике Дагестан (153) и Северной Осетии (148).

Всего на день 28 апреля в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.