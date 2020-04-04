В России летом могут начать тестировать вакцину от коронавируса на людях

Сейчас в России испытывают прототип вакцины от коронавируса. Об этом сообщил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

По словам Максютова, вакцина прошла испытания на мышах и хорьках, начинаются тесты на обезьянах, к концу апреля стадия проверки на животных должна завершиться.

«Исследования на животных в лабораторном формате мы рассчитываем завершить в конце апреля текущего года, и после этого перейти на стадию доклинических исследований. Последующий этап клинических исследований — уже непосредственно на людях», — цитирует Максютова «Интерфакс» со ссылкой на документальный фильм «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

По словам директора, ученым «Вектора» уже удалось создать иммунитет от коронавируса у хорьков и мышей. Он рассчитывает, что испытания на людях могут начаться в июне.

По последним данным, на день 4 апреля всего выявлен 1 139 207 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 60 874 человека, выздоровело — 233 807.

По данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.

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