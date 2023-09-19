В Москве пройдет финал Гран-при России по нардам с призовым фондом 5 миллионов рублей

Президент Федерации нард и бэкгэммон России Алексей Авсецин рассказал, что финал Гран-при России по нардам с призовым фондом 5 миллионов рублей пройдет в Москве 24 сентября.

«У нас большие планы на развитие нард в стране, — цитирует Авсецина ТАСС. — Гран-при России является первым крупным турниром для нашей федерации, в нем принимают участие большое количество спортсменов, идет самая настоящая борьба за выход в финал. К слову, на кону стоят 5 миллионов рублей».

Авсецин также заявил, что федерация планирует создать серию подобных турниров с целью объединить нардистов по всей России.

По информации ТАСС, одним из участников финала Гран-при России может стать президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

В мае 2023 года в Ростове-на-Дону прошел чемпионат России по нардам. В нем приняло участие свыше 200 человек из 30 регионов. В главном турнире по классическим длинным нардам победу одержал Закарян Асатур (Москва), по нардгаммону — Садгян Роберт (Московская область).