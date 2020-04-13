В Красноярском крае разрешили занятия спортом и прогулки с детьми

В Красноярском крае разрешили занятия спортом, прогулки с детьми и поездки на дачу при соблюдении мер предосторожности. Соответствующий указ за подписью губернатора региона Александра Усса расположен на официальном портале правовой информации.

Гулять можно с грудными детьми в закрытой коляске, держа дистанцию не менее 3 м. Также можно заниматься спортом в индивидуальном порядке, без уличного инвентаря. Разрешены поездки к пожилым и больным родным, на дачи, можно посещать адвокатов и нотариусов и участвовать в похоронах близких.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.