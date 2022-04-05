В Госдуме отреагировали на исключение семикратной чемпионки мира по шашкам Тансыккужиной из мирового рейтинга

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал исключение российской шашистки Тамары Тансыккужиной из мирового рейтинга.

«Совершенно отвратительное и одностороннее поведение FMJD в лице ее президента. Мы все помним эти позорные истории, когда нашу Тамару Тансыккужину лишали флага страны во время соревнований, попросту издевались.

Президент FMJD господин Павлицкий просто перепутал политическую арену, где он хочет себя проявить, со спортивной. Поступать подобным образом с заслуженными спортсменами неприемлемо, а сама федерация таким образом ставит крест на своей самостоятельности», — приводит пресс-служба Свищева слова депутата.

Ранее вице-президент Федерации шашек России и главный тренер сборной страны Юрий Черток сообщил об исключении Тансыккужиной из мирового рейтинга и отстранении спортсменки от соревнований.