Чемпионку мира по шашкам Тансыккужину исключили из мирового рейтинга

Вице-президент Федерации шашек России и главный тренер сборной России Юрий Черток сообщил, что семикратную чемпионку мира Тамару Тансыккужину отстранили от участия в соревнованиях и исключили из мирового рейтинга.

«Президент FMJD Яцек Павлицкий последовал заветам своего земляка, бывшего вице-премьера, а ныне министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского, заявившего на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.

Персонально Яцек Павлицкий убрал имя Тамары Тансыккужиной с сайта всемирной федерации. Убрал лично не только как руководитель, но и как технический специалист, имеющий права администратора на сайте FMJD. В свежем рейтинг-листе FMJD, вышедшем 1 апреля, упоминание о Тансыккужиной убрано напрочь. Работу над рейтингом FMJD много лет ведет Павлицкий», — приводит ТАСС слова Чертока.

Ранее Всемирная федерация шашек (FMJD) приостановила членство Федерации шашек России и запретила ее спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

27 апреля 2021 года во время матча за звание чемпионки мира между Тансыккужиной и Натальей Садовской из Польши организаторы встречи убрали флаг России и табличку с именем россиянки со стола во время одной из партий.