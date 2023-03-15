В Госдуме объяснили, зачем Матыцин предложил провести Игры ШОС в России

Депутат Госдумы Дмитрий Пирог в комментарии для «СЭ» объяснил предложение министра спорта РФ Олега Матыцина провести первые Игры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в России.

«Конечно, все эти процессы связаны с недружественным отношением со стороны европейских коллег. Вместе с этим важно понимать, что укреплять связи с азиатским спортом необходимо вне зависимости от геополитической ситуации в мире. Большая часть России географически находится в Азии. В этой связи формат ШОС имеет все перспективы стать удачным примером для международного сотрудничества в сфере спорта. Не надо забывать, что Россия, Китай, Пакистан, Индия — это внушительная аудитория болельщиков, большие спортивные рынки», — сказал Пирог «СЭ».

Ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с данной инициативой в Нью-Дели на совещании руководителей ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств-членов ШОС.

ШОС была создана в июне 2001 года, помимо России, членами организации являются Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.