Депутат Госдумы Дмитрий Пирог в комментарии для «СЭ» отреагировал на предложение министра спорта РФ Олега Матыцина провести первые Игры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в России.

«Спорт призван объединять страны и народы. Инициативу провести в России первые спортивные Игры стран Шанхайской организации сотрудничества можно только приветствовать, — сказал Пирог «СЭ». — Здесь важно напомнить, что еще в сентябре прошлого года на саммите ШОС с заявлением об активизации спортивного сотрудничества выступил президент России Владимир Путин. Позже с предложением провести международные соревнования в рамках ШОС также вышел и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как мы видим, идея прорабатывается на самом высоком уровне».

Также Пирог отметил, что для российских спортсменов сейчас это особенно важно.

«Для российских и белорусских спортсменов, попавших под санкции, подобные форматы особенно важны, так как им нужна соревновательная практика, реальная турнирная борьба на международной арене. Сейчас все чаще прорабатывается возможность участия наших спортсменов в турнирах, которые проходят под эгидой азиатских спортивных федераций и союзов. Например, Федерация шахмат России уже перешла в Азиатскую федерацию. Все больше в сторону Азии поворачивается и российский футбол. Наша сборная уже получила приглашение принять участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации», — добавил он.

Ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с данной инициативой в Нью-Дели на совещании руководителей ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств-членов ШОС.

ШОС была создана в июне 2001 года, помимо России, членами организации являются Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.