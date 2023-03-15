Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 18:37

Пирог — о предложении провести Игры ШОС в России: «Спортсменам нужна соревновательная практика»

В Госдуме отреагировали на предложение Матыцина провести первые Игры ШОС в России
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы Дмитрий Пирог в комментарии для «СЭ» отреагировал на предложение министра спорта РФ Олега Матыцина провести первые Игры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в России.

«Спорт призван объединять страны и народы. Инициативу провести в России первые спортивные Игры стран Шанхайской организации сотрудничества можно только приветствовать,  — сказал Пирог «СЭ». — Здесь важно напомнить, что еще в сентябре прошлого года на саммите ШОС с заявлением об активизации спортивного сотрудничества выступил президент России Владимир Путин. Позже с предложением провести международные соревнования в рамках ШОС также вышел и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как мы видим, идея прорабатывается на самом высоком уровне».

Также Пирог отметил, что для российских спортсменов сейчас это особенно важно.

«Для российских и белорусских спортсменов, попавших под санкции, подобные форматы особенно важны, так как им нужна соревновательная практика, реальная турнирная борьба на международной арене. Сейчас все чаще прорабатывается возможность участия наших спортсменов в турнирах, которые проходят под эгидой азиатских спортивных федераций и союзов. Например, Федерация шахмат России уже перешла в Азиатскую федерацию. Все больше в сторону Азии поворачивается и российский футбол. Наша сборная уже получила приглашение принять участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации», — добавил он.

Ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с данной инициативой в Нью-Дели на совещании руководителей ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств-членов ШОС.

ШОС была создана в июне 2001 года, помимо России, членами организации являются Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Дмитрий Пирог
2
Читайте также
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
Новозеландец — чемпион мира по биатлону! Фантастика стала реальностью
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В Госдуме объяснили, зачем Матыцин предложил провести Игры ШОС в России
Министр спорта Канады сбежала от антивоенного активиста после вопроса о дискриминации российских и белорусских спортсменов
Европейская легкоатлетическая ассоциация оставила в силе отстранение россиян от международных турниров
УЕФА не возражает против участия национальной команды России в чемпионате Центральной Азии
Свентек пожаловалась на Потапову, вышедшую на матч в джерси «Спартака». WTA официально запретит игрокам надевать футболки российских клубов?
Президент ВАДА считает преждевременными разговоры о допуске россиян на Олимпиаду в Париже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Более двух миллионов человек посмотрели организованные VK трансляции игр «Дети Азии»

В Госдуме объяснили, зачем Матыцин предложил провести Игры ШОС в России
Новости
RSS RSS
Все новости