Ученые изменили прогноз об окончании пандемии коронавируса в России

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, считают в лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Ранее специалисты полагали, что эпидемия в России закончится к 20 июля, однако сроки были сдвинуты. Также, изменились прогнозы об окончании пандемии в других странах. Прогноз относительно США сдвинулся на 5 сентября, Великобритании, Германии и Франции — на середину августа, а Италии — на конец августа.

По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 3 138 785 человек. Зафиксировано 218 009 летальных исходов, 956 057 человек выздоровели.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 93 558 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 6 411 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.