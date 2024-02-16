Турнир пар в фигурном катании на Спартакиаде: смотреть трансляцию короткой программы
Турнир по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших начнется в пятницу, 16 февраля, на «Арене Металлург» в Магнитогорске. Первый соревновательный день завершат пары, которые представят свои короткие программы. Начало — 16.45 по московскому времени.
Прямая видеотрансляция фигурного катания на Спартакиаде сильнейших 2024 пройдет на сайте Первого канала. Начало эфира — 16.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня турнира по фигурному катанию.
Порядок выступлений пар в короткой программе
Первая разминка
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
2. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков
Вторая разминка
4. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
5. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
6. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
7. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков
Основная информация о турнире по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».
Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация