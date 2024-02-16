Турнир пар в фигурном катании на Спартакиаде: смотреть трансляцию короткой программы

Пары выступят с короткими программами на Спартакиаде 16 февраля в 16:45

Турнир по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших начнется в пятницу, 16 февраля, на «Арене Металлург» в Магнитогорске. Первый соревновательный день завершат пары, которые представят свои короткие программы. Начало — 16.45 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция фигурного катания на Спартакиаде сильнейших 2024 пройдет на сайте Первого канала. Начало эфира — 16.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня турнира по фигурному катанию.

Порядок выступлений пар в короткой программе

Первая разминка

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

2. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

Вторая разминка

4. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

5. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

6. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

7. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

Основная информация о турнире по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады сильнейших доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация