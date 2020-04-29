Треть россиян считает чрезмерными ограничения из-за коронавируса

Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества провел исследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в период пандемии.

Опрос был проведен в 90 населенных пунктах 45 регионов России, в нем приняли участие 2 000 человек, представляющих городское и сельское население страны, различные социальные и возрастные категории. Согласно исследованию, распространение коронавируса в России и мире волнует 78 процентов россиян, 56 процентов граждан ответили, что видят в пандемии реальную и серьезную угрозу населению.

Более трети опрошенных — 37 процентов — считают те или иные из введенных ограничительных мер чрезмерными. На первом месте по популярности оказались режим самоизоляции и штрафы (13 процентов), втором — ограничение передвижения по городу (12 процентов), на третьем — закрытие рабочих мест (11 процентов). Также, респонденты выразили недовольство введением пропускной системы (10 процентов), запретом выходить из дома на улицу (9 процентов). 3 процента опрошенных оказались недовольны тем, что в стране не был введен режим ЧС.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.