Свищев заявил, что ни один российский спортсмен не подпишет документ против собственной страны

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что ни один спортсмен из России не подпишет декларацию или иной документ против собственной страны.

«Спортсмен должен заниматься спортом и не подписывать сомнительных деклараций. Спортсмен не должен заниматься политикой. Наших спортсменов должны допускать без всяких дополнительных условий. И ни один наш спортсмен не подпишет какие-либо документы или бумаги против своей страны», — приводит ТАСС слова Свищева.

25 мая президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что участники исполкома ОКР выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера.