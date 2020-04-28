Статистика по коронавирусу в России и мире на 28 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 6 411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 40,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 72 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 1 110 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 075 человек), Московской области (532), Санкт-Петербурге (198), Республике Дагестан (153) и Северной Осетии (148).

Всего на день 28 апреля в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers на 11.00 по московскому времени 28 апреля в мире зарегистрировано 3 064 902 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 211 611 летальных исходов, выздоровели 922 624 человека.

В США количество зараженных составляет 1 010 507 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. За прошлые сутки Штаты преодолели планку в 1 миллион заболевших. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (229 422) и Италия (199 414).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (56 803), Италии (26 977) и Испании (23 521).