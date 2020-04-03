Коронавирус в России и мире 3 апреля: сколько заболело, умерло и вылечилось

По данным на полночь с 2 на 3 апреля в мире зарегистрировано 1 002 159 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 181 стране/регионе. Зафиксированы 51 485 смертей, 208 949 человек выздоровели, информирует CSSE.

Наибольшее число положительных тестов на коронавирус — в США (236 339), Италии (115 242) и Испании (110 238). Далее идут Германия (84 600), Китай (82 432), Франция (59 929) и Иран (50 468).

Наибольшее число смертей от коронавируса — в Италии (13 915), Испании (10 096) и Франции (4 503).

Больше всего выздоровевших — в Китае (76 565), далее идут Испания (26 743), Германия (21 400), Италия (18 278), Иран (16 711) и Франция (12 548).

По данным Роспотребнадзора на день 2 апреля, в России коронавирус выявлен у 3 548 человек, зарегистрированы 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. В начале 2020-го заболевание распространилось по Азии, Европе, Северной Америке, а также Австралии, Южной Америке и Африке. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Из-за распространения COVID-19 прерваны многие спортивные соревнования во всем мире: турниры остановлены, перенесены или отменены.