Коронавирус в России и мире 4 июня: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 3 на 4 июня в мире зарегистрированы 6 531 659 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 385 390 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 3 110 630 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 898 218 человек). Далее идут Бразилия (560 737), Россия (432 277), Испания (287 406), и Великобритания (279 856). После этой пятерки — Италия (233 836), Индия (216 824), Германия (184 396), Перу (178 914), Турция (166 422), Иран (160 696), Франция (151 677) и Чили (113 628).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (108 989), Великобритании (39 728), Италии (33 601), Бразилии (31 417) и Франции (29 021). Далее идут Испания (27 128), Мексика (10 637), Бельгия (9 522), Германия (8 698), Иран (8 012), Канада (7 495).

Больше всего выздоровевших людей — в США (652 021). Далее идут Бразилия (253 570), Россия (195 957), Германия (167 300), Италия (160 938), Турция (130 852), Иран (125 206), Индия (104 071), Чили (86 173) и Китай (78 314).

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.