Коронавирус в России и мире 29 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 28 на 29 мая в мире зарегистрированы 5 868 747 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 360 474 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 2 570 321 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 766 110 человек). Далее идут Бразилия (419 340), Россия (379 051), Испания (284 986), и Великобритания (269 127). После этой пятерки — Италия (231 732), Франция (186 238), Германия (182 452), Индия (165 386), Турция (160 979), Иран (143 849) и Перу (135 905).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (103 265), Великобритании (37 837), Италии (33 142), Франции (28 662) и Испании (27 119). Далее идут Бразилия (25 945), Бельгия (9 388), Мексика (8 597), Германия (8 570), Иран (7 627), Канада (6 873), Голландия (5 903) .

Больше всего выздоровевших людей — в США (497 810). Далее идут Испания (196 958), Бразилия (192 302),Германия (163 200), Россия (150 993), Италия (150 604), Турция (124 369), Иран (112 988), Китай (78 280), Индия (70 920) и Франция (67 191).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 мая всего зарегистрировано 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 142 летальных исходов, выздоровело 150 993 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.