Спортивный журналист рассказал, как заразился коронавирусом

Журналист «СЭ» Кирилл Бурдаков, у которого ранее обнаружили коронавирус, допустил, что мог заразиться COVID-19 в инфекционной палате больницы Смоленска.

— Конечно, я рассматривал и такой вариант, что коронавирусом заболел не в 20-х числах марта и действительно попал в больницу с ОРЗ, а «ковид» подцепил уже там, в инфекционной палате. Но, если честно, слабо в это верю. Потому что течение заболевания и симптомы именно на самой первой стадии и у меня, и у отца, как теперь понимаю, очень сильно походят на то, что описывают многие врачи и заболевшие, — вспоминает Бурдаков.

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