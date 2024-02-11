Пекин примет чемпионат мира по водным видам спорта в 2029 году

Чемпионат мира по водным видам спорта в 2029 году пройдет в Пекине, информирует пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics).

Решение о том, где будет проходить турнир, было принято бюро World Aquatics на очередном заседании по ходу нынешнего чемпионата мира, который проходит в Дохе (Катар).

Ранее Китай уже принимал комплексный чемпионат мира по водным видам спорта в 2011 году. Соревнования проходили в Шанхае.