Остальные
Новости
Главная
Остальные

11 февраля, 14:42

Пекин примет чемпионат мира по водным видам спорта в 2029 году

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Пекин примет чемпионат мира по водным видам спорта в 2029 году.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат мира по водным видам спорта в 2029 году пройдет в Пекине, информирует пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics).

Решение о том, где будет проходить турнир, было принято бюро World Aquatics на очередном заседании по ходу нынешнего чемпионата мира, который проходит в Дохе (Катар).

Ранее Китай уже принимал комплексный чемпионат мира по водным видам спорта в 2011 году. Соревнования проходили в Шанхае.

0
Читайте также
Кубок Америки 2024 по футболу пройдет в США с 20 июня по 14 июля
Легенда ММА Дэн Хендерсон считает нынешних бойцов мягкими
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спартакиада: где смотреть и расписание трансляций 11 февраля
Новости
RSS RSS
Все новости