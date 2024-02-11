Пекин примет чемпионат мира по водным видам спорта в 2029 году
Чемпионат мира по водным видам спорта в 2029 году пройдет в Пекине, информирует пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics).
Решение о том, где будет проходить турнир, было принято бюро World Aquatics на очередном заседании по ходу нынешнего чемпионата мира, который проходит в Дохе (Катар).
Ранее Китай уже принимал комплексный чемпионат мира по водным видам спорта в 2011 году. Соревнования проходили в Шанхае.
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