Состояние Бориса Джонсона оценивается как стабильное

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон все еще находится в отделение интенсивной терапии, сообщает BBC. Его состояние оценивается как стабильное.

Премьер-министру, который заболел коронавирусом, назначили поддерживающую терапию. Пневмония у него не обнаружено, поэтому его не подключали к аппарату ИВЛ.

55-летний Джонсон из-за коронавирусной инфекции был помещен в клинику 5 апреля. Сообщалось, что госпитализация была проведена в качестве мер предосторожности. Согласно сообщению пресс-службы, у Джонсона несколько дней держались симптомы коронавируса, включая высокую температуру.

По последним данным Worldometers на день 7 апреля всего выявлено 1 349 584 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 74 806 человек, выздоровело — 286 655.