Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

Собянин считает введенные в Москве меры адекватными и эффективными

19:10
Сергей Собянин. Фото AFP
Сергей Собянин. Фото AFP
Теги:

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что меры, введенные в столице в связи с коронавирусом, более эффективны, чем в других городах, и адекватные.

«Я считаю, что те меры, которые мы ввели, они либо более эффективны, чем в других городах, либо адекватные той угрозе, которую мы имеем, — цитируют Собянина «РИА Новости» со ссылкой на эфир канала «Россия 24».

Он добавил, что у Москвы оптимальный режим самоизоляции, которого придерживаются москвичи.

«Большинство москвичей ведут себя ответственно, и это дает нам возможность не ужесточать те меры, которые принимаются в административном порядке. На сегодняшний день этот режим, на мой взгляд, оптимален той ситуации, которая есть в городе», — отметил мэр.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 62 773 человек, 4 891 выздоровел, 555 умерло.

В Москве зафиксировано 33 940 заражений, 288 человека умерли, 2 448 выздоровели.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200423/1570481405.html#

Опрос

проголосовало: 7518
Все опросы
Как завершить сезон чемпионата России по футболу-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир