Собянин считает введенные в Москве меры адекватными и эффективными

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что меры, введенные в столице в связи с коронавирусом, более эффективны, чем в других городах, и адекватные.

«Я считаю, что те меры, которые мы ввели, они либо более эффективны, чем в других городах, либо адекватные той угрозе, которую мы имеем, — цитируют Собянина «РИА Новости» со ссылкой на эфир канала «Россия 24».

Он добавил, что у Москвы оптимальный режим самоизоляции, которого придерживаются москвичи.

«Большинство москвичей ведут себя ответственно, и это дает нам возможность не ужесточать те меры, которые принимаются в административном порядке. На сегодняшний день этот режим, на мой взгляд, оптимален той ситуации, которая есть в городе», — отметил мэр.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 62 773 человек, 4 891 выздоровел, 555 умерло.

В Москве зафиксировано 33 940 заражений, 288 человека умерли, 2 448 выздоровели.