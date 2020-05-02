Собянин назвал реальный процент зараженных коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал статистику по заболевших коронавирусом в столице.

«Перед нами была поставлена задача максимально увеличить масштабы тестирования для своевременного выявления больных коронавирусом и оказания им врачебной помощи, — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы. — За последнюю неделю мы добились кардинальных изменений в этой области, которые выводят Москву на самый высокий уровень среди мировых городов.

По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около двух процентов от общего количества жителей Москвы. И это — минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей.

За последние недели поликлиническая сеть кратно увеличила диагностику коронавируса методами компьютерной томографии. В этих целях были созданы 45 амбулаторных центров, работающих режиме 24/7, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта».

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.