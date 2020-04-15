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Шнуров сообщил, что болен коронавирусом

15:43
Сергей Шнуров. Фото Instagram
Сергей Шнуров. Фото Instagram
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Известный болельщик «Зенита» и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров завил, что болен коронавирусом.

— Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом, — сказал Шнуров в прямом эфире Instagram, обращаясь к Александру Кержакову.

Также в ходе эфира он отметил, что сейчас находится на даче в Санкт-Петербурге. Причем в магазин ходит самостоятельно, используя маску и солнечные очки, чтобы его никто не узнал.

В России по последним данным, общее число зараженных коронавирусом составляет 21 189 человек, вылечившихся — 1711 человек, умерших — 175 человек.

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