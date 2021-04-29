Шашистка Тансыккужина считает, что снятие флага России во время матча ЧМ сказалось на ходе партии
Чемпионка мира по шашкам, россиянка Тамара Тансыккужина прокомментировала инцидент со снятием флага РФ во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин.
«Даже не знаю, о чем они думали, когда поступали так. Импульсивное, неверное решение. Я думаю, что это сказалось на ходе партии», - цитирует Тансыккужину «РИА Новости».
28 апреля во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между польской шашисткой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной со стола убрали флаг России. Объяснили решение распоряжением президента ВАДА.
В декабре 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях (ЧМ, Олимпиады и Паралимпиады) под флагом своей страны.
На данный момент счет 32:28 в пользу Садовской. Матч состоит из девяти раундов. Победительницей станет шашистка, которая первой наберет 54 очка.
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