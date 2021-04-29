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Шашистка Тансыккужина считает, что снятие флага России во время матча ЧМ сказалось на ходе партии

19:20

Чемпионка мира по шашкам, россиянка Тамара Тансыккужина прокомментировала инцидент со снятием флага РФ во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин.

«Даже не знаю, о чем они думали, когда поступали так. Импульсивное, неверное решение. Я думаю, что это сказалось на ходе партии», - цитирует Тансыккужину «РИА Новости».

28 апреля во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между польской шашисткой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной со стола убрали флаг России. Объяснили решение распоряжением президента ВАДА.

В декабре 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях (ЧМ, Олимпиады и Паралимпиады) под флагом своей страны.

На данный момент счет 32:28 в пользу Садовской. Матч состоит из девяти раундов. Победительницей станет шашистка, которая первой наберет 54 очка.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210429/flag-1730558597.html

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