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В случае победы Тансыккужиной в матче за титул чемпиона мира будет исполнен гимн Всемирной федерации шашек

17:58

В случае победы россиянки Тамары Тансыккужиной в матче за титул чемпиона мира против Натальи Садовской из Польши будет исполнен гимн Всемирной федерации шашек (FMJD).

«Наиболее вероятным вариантом является официальный гимн FMJD», — приводит ТАСС слова представителя федерации.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, использовать гимн РФ, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года. ВАДА настаивало на 4-летних санкциях, но CAS сократил срок вдвое.

Матч с участием Тансыккужиной и Садовской проходит в Варшаве (Польша) с 23 апреля по 3 мая. Во вторник, 27 апреля один из организаторов подошел к столу и убрал российский флаг со стола во время продолжающейся партии между полькой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной. Это было сделано с учетом рекомендаций ВАДА.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11278217

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