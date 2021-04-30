БЕТСИТИ досрочно заплатил по ставкам на чемпионства «Ман Сити», «Интера» и «Баварии»

Российская букмекерская компания БЕТСИТИ досрочно выплатила клиентам выигрыши по ставкам на чемпионства «Манчестер Сити» в АПЛ, «Интера» в Серии А и «Баварии» в Бундеслиге сезона-2020/2021.

«Задача БЕТСИТИ — дарить клиентам положительные эмоции, которые способен принести только настоящий спортивный букмекер.

Мы решили порадовать своих клиентов, не дожидаясь мая, — и досрочно рассчитали абсолютно все ставки на чемпионства «Баварии», «Интера» и «Манчестер Сити» в национальных лигах.

Победители уже получили свои выигрыши. Конечно, если случится сюрприз и победит другой клуб, мы останемся верны своим обязательствам перед игроками и выплатим выигрыши также тем, кто поставил на фактических чемпионов", — заявил Юрий Нестеров, СЕО букмекера БЕТСИТИ.

С коэффициентом 2.00 в БЕТСИТИ можно было поставить на чемпионство «Манчестер Сити» перед стартом сезона. Но команда Хосепа Гвардиолы выдала неудачный старт — в конце ноября коэффициент составлял 3.60.

Котировка 6.50 предлагалась на итоговую победу «Интера». По объему принятых на титул ставок «Интер» практически вдвое превзошел «Манчестер Сити».

Коэффициентом 1.20 аналитики БЕТСИТИ оценивали очередную победу «Баварии» в Бундеслиге, самый вероятный исход в тройке. По объему ставок на чемпионство «Бавария» втрое превзошла «Манчестер Сити».

Букмекерская компания БЕТСИТИ все еще принимает ставки и предлагает высокие коэффициенты на победителя испанской Примеры: 2.60 на «Атлетико», 2.70 на «Барселону», 3.40 на «Реал» и 13.0 на «Севилью».

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