Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об устранении очередей в московском метро.

— Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично, — сообщил в своем Twitter Собянин. — Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей. Очереди в московском метро, возникшие из-за проверок, устранены, работа нормализована, В дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это делать.

Очереди устранены. Работа нормализована. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 15, 2020

Ранее на въездах в столицу и в московском метро образовались очереди в связи с проверкой электронных пропусков в связи с введением пропускного режима из-за пандемии коронавируса. Теперь гражданам необходимо иметь при себе цифровой пропуск для передвижения по городу на транспорте.

По данным Роспотребнадзора на день 15 апреля, в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.