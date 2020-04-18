Россия вошла в первую десятку стран по количеству заболевших коронавирусом

Россия вошла в первую десятку стран по количеству выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, по данным Worldometers. За минувшие сутки в России было зафиксировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 36 793.

Таким образом, Россия поднялась на десятое место по количеству зафиксированных случаев. Но стоит отметить, что пока данные не обновлены по большинству стран, включая Бельгию, в которой 36 138 случаев суммарно было выявлено по состоянию на 17 апреля.

Лидерами по количеству зараженных являются США (710 272), Испания (190 839), Италия (172 434), Франция (147 969), Германия (141 397), Великобритания (108 692), Китай (82 719), Иран (79 494), Турция (78 546).