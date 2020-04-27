Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции с 12 мая

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что с 12 мая в России будет постепенно сниматься режим самоизоляции, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Россию 24». Однако это возможно, если россияне «не сорвутся» на майских праздниках.

Она призвала оставаться дома в праздничные дни.

По словам Поповой, эффект от самоизоляции наблюдается положительный. Удалось снизить суточный прирост заболевших не выше 10 процентов, а удельный вес бессимптомных случаев превышает 45 процентов.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 017 766 человек. Зафиксировано 207 722 летальных исхода от инфекции, вылечились 894 464 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 794 умерло.

Режим самоизоляции в России на данный момент действует до 30 апреля, но может быть продлен.