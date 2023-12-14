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Сегодня, 14:20

Путин пообещал увеличить поддержку регионального спорта в России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин.
Фото Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране в будущем должно быть увеличение поддержки регионального спорта.

«Вообще, нужно развивать спорт, развивать все наши программы: кстати говоря, действительно, в прошлые годы 1,5 миллиарда, даже больше — по-моему, 1,7 миллиарда выделяли из федерального бюджета на развитие регионального и муниципального спорта. В этом году нет даже 700 миллионов [рублей] в этом бюджете. Нам надо обязательно к этому вернуться, и это должно быть в будущей президентской программе, мы это сделаем», — сказал Путин на прямой линии и пресс-конференции.

Ранее президент России назвал извращением решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпиаду-2024. Также Путин отметил, что необходимо проанализировать условия участия россиян в Играх и понять не направлены ли они на то, чтобы отсечь лидеров и тех, кто претендует на медали.

Расходы на финансирование программ по развитию физической культуры и спорта в 2023 году были увеличены до 70,4 миллиарда рублей.

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