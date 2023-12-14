Свищев: «Группа депутатов направлена в Крым для помощи спортшколам»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал слова президента России Владимира Путина об оказании помощи спортшколам в Крыму.

«Мы уже отправили туда группу региональных депутатов, я курирую Крым от своей партии. Нужно, чтобы они внимательно оценили условия. Там заниматься опасно — плесень, грибок, полкрыши нет. Мы возьмем это под контроль и обязательно восстановим этот зал», — цитирует Свищева «Газета.Ru».

Сегодня, 14 декабря, на прямой линии к Путину обратились воспитанники спортивной школы в крымском селе Солнечная Долина. Они сообщили, что вынуждены проводить тренировки на улице из-за того, что единственный зал в селе закрыт. Спортивное сооружение находится в аварийном состоянии. Президент РФ пообещал оказать необходимую помощь.