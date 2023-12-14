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Сегодня, 13:35

Владимир Путин назвал условия МОК попыткой отсечь лидеров российского спорта на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
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Владимир Путин.
Фото Global Look Press

Президент России Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции поделился мнением об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Ехать или не ехать? Есть вот какой момент. Надо посмотреть, что за условия. Флаг, гимн… Вот спортсмены годами тренируются и нужно дать им возможность выступить на крупнейших стартах, в том числе на Олимпийских играх. Все знают наш это флаг или нет. Все знают, что это наш спортсмен. Поэтому я поддерживал то, чтобы наши спортсмены ехали на эти соревнования. Но сейчас надо проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если это политически мотивированные искусственные условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, тех, кто претендует на медали, обесточить нашу сборную… Например, спортсмены из ЦСКА или «Динамо» не смогут выступать, потому что они якобы связаны с вооруженными силами. Хотя сегодняшний ЦСКА никак с ними не связан, это частная организация. Но напридумывать могут все, что угодно.

Если цель в этом: отсечь лидеров и показать, что российский спорт не развивается или он загибается. То тогда надо, чтобы Минспорта и национальный олимпийский комитет России проанализировали и приняли взвешенное решение», — сказал Путин.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Кроме того, МОК подчеркнул, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде в Париже. Запрет распространяется на все мероприятия и объекты Игр-2024.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Российских олимпийцев зажимают по максимуму. В каких видах спорта они еще могут попасть на Игры в Париж?

Владимир Путин
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