Советник президента ОКР: «Нельзя наказывать наших спортсменов, сменивших спортивное гражданство»

Советник президента Олимпийского комитета России Давид Мусульбес считает неправильным наказывать отечественных спортсменов за смену спортивного гражданства.

«Ни в коем случае нельзя как-то наказывать российских спортсменов, которые сменили спортивное гражданство. Потому что это выбор каждого человека и его нужно уважать. Если кто-то думает, что может дать оценку труда каждого человека, он ошибается. Это право человека: где и с кем жить, чем заниматься. Свобода — право человека», — цитирует Мусульбеса Sport24.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. 28 марта 2023-го организация рекомендовала разрешать участвовать в турнирах тем спортсменам из России и Белоруссии, которые связаны контрактами с военными структурами.