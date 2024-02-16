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16 февраля, 18:59

Зинченко и Филиппов победили в ски-альпинизме на Спартакиаде

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Дарья Зинченко и Никита Филиппов заняли первое место в ски-альпинизме в дисциплине спринт на Всероссийской Спартакиаде сильнейших. Соревнования проходили в Нижнем Тагиле на горнолыжном курорте «Гора Белая».

Дарья Зинченко показала лучший результат среди женщин и заняла первую строчку (3 минуты 44,59 секунды). Второе место забрала Ирина Рачинская (3 минуты 48,55 секунды). Замкнула тройку лидеров Ирина Умницына (4 минуты 14,87 секунды).

Никита Филиппов показал время 2 минуты 44,14 секунды и завоевал золотую медаль. Вторым стал Евгений Марков с результатом 2 минуты 59,03 секунды. Третьим финишировал (3 минуты 3,53 секунды).

Всероссийская Спартакиада 2024
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