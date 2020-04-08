Правила карантина, самоизоляции и лечения при симптомах ОРВИ и коронавируса. Советы доктора Комаровского

Известный доктор Евгений Комаровский на своем YouTube-канале дал ряд рекомендаций по теме коронавируса. Отвечая на вопросы подписчиков, он рассказал, как правильно соблюдать карантин и правила гигиены, каким образом лечить ОРВИ и коронавирусную инфекцию, как правильно подобрать маску или респиратор.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 407 123 человек. Умерших — 80 759, выздоровевших — 297 934. В России, по данным Роспотребнадзора, 7496 случаев заражения, 58 человек умерли, выздоровело — 494.