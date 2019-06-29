Посол РФ в Белоруссии Мезенцев: "В воскресенье Владимир Путин прибывает в Минск, чтобы принять участие в закрытии Европейских игр"

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Белоруссия Дмитрий Мезенцев выступил в главной фан-зоне II Европейских игр в Минске. В субботу, 29 июня, там проходит День культуры России. Вечером возле главной сцены фан-зоны в центре Минске собрались тысячи людей, помимо Мезенцева в торжественной части мероприятия приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, представители оргкомитета Игр, спортсмены-медалисты из России и Белоруссии.

- В воскресенье президент Российской Федерации Владимир Путин прибывает в Минск, чтобы принять участие в закрытии Европейских игр, – сообщил со сцены Мезенцев. – Приятно, что Россия показала в командном первенстве абсолютный результат. И белорусские спортсмены тоже продемонстрировали уникальное стремление к победе. Игры были организованы безупречно. У нас была честь стать причастными к этому огромному европейскому спортивному празднику.

Напомним, что Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр, Белоруссия – вторая. Закрытие Игр состоится вечером 30 июня. (Дмитрий Симонов)

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.