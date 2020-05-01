Послабление ограничительных мер в России начнется с небольших прогулок

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, одними из первых этапов при возникновении возможности послабления режима ограничений, введенного из-из Рапространения коронавируса в России, станут разрешение прогулок по 2-3 человека и занятий спортом на свежем воздухе. Также будут разрешены прогулки с детьми, информирует ТАСС.

— Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции, — заявила Попова.

Напомним, президент Владимир Путин продлил режим «нерабочих дней» до 12 мая. Изначально глава государства объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, а затем продлил этот период до конца месяца.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.