Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что в Москве за последние сутки выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же в столице зафиксировано 2923 случая заражения.

При этом отмечается, что среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек — от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей. Таким образом, почти половина всех новых случаев заболевания выявлена у лиц младше 45 лет. 53,5 процента новых случаев заболевания подтверждено у женщин, 46,5 процента — у мужчин.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.