Паралимпийцы не смогли подняться в гостиницу по пандусу. Им пришлось забираться по ступенькам

Участники чемпионата России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата не смогли самостоятельно попасть в гостиницу из-за того, что пандус не был приспособлен для передвижения, сообщает Telegram-канал ЧТД.

По данным источника, спортсменам пришлось подниматься по ступенькам, держа коляску в руках.

Чемпионат России проходит в Чебоксарах с 16 по 19 июня.