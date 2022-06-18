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Сегодня, 15:30

Паралимпийцы не смогли подняться в гостиницу по пандусу. Им пришлось забираться по ступенькам

Виктория Кравченко
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Участники чемпионата России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата не смогли самостоятельно попасть в гостиницу из-за того, что пандус не был приспособлен для передвижения, сообщает Telegram-канал ЧТД.

По данным источника, спортсменам пришлось подниматься по ступенькам, держа коляску в руках.

Чемпионат России проходит в Чебоксарах с 16 по 19 июня.

Источник: https://t.me/chtede/51002
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